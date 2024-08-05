Apara Gündem Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli
Giriş Tarihi: 5.08.2024 08:49 Son Güncelleme: 5.08.2024 08:49

Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli

Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Fed'in istikrarlı hareket etmesi ve bir aylık verilere tepki vermemesi gerektiğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ABD Merkez Bankası'nın "istikrarlı" bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirterek, "Asla bir ayın rakamlarına aşırı tepki vermek istemiyoruz." dedi.

ABD Çalışma Bakanlığı Cuma günü, işverenlerin Temmuz ayında işe alımları keskin bir şekilde yavaşlattığını ve işsizlik oranının %4,3'e yükseldiğini bildirdi. Goolsbee, bunun Fed politika yapıcılarının tam istihdamla tutarlı tahmini olan %4,1'lik oranın üzerinde olduğunu söyledi.

Fed politikasının kısıtlayıcı ve sıkı olduğunu söyleyen Goolsbee, Fed'in politika faizini sabit tuttuğu yılda enflasyonun düştüğünü ve işgücü piyasasının soğuduğunu belirterek, politikanın gevşetilmesini desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Goolsbee, Fed'in ne zaman veya ne kadar faiz indirimi yapması gerektiğini söylemekten kaçındı ve herhangi bir Fed toplantısı öncesinde politika konusunda kendini kısıtlamak istemediği yönündeki görüşünü yineledi.

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Fed üyesi Goolsbee: Fed istikrarlı hareket etmeli
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