Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ihracat değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabı üzerinden 2024 yılı Temmuz ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Yılmaz açıklamalarında şu ifadelerini kullandı:

Avrupa başta olmak üzere dış pazarlarımızda talebin canlı olmadığı bir döneme rağmen, büyümede dengelenme politikamızın önemli bir göstergesi olan ihracatımız artmaya devam ediyor. İhracatçılarımızı ve onları çeşitli araçlarla destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum.

İhracatımız 2024 yılı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolar oldu. İhracatımızın yıllıklandırılmış (geçmiş 12 aylık) değeri temmuz ayında 261,5 milyar dolara yükseldi. OVP'de 2024 yıl sonu hedefimiz 267 milyar dolar.

İhracatımızda yakalamış olduğumuz bu ivmenin benzerini turizm gelirlerinde de görüyoruz. Turizm gelirlerimiz de ilk 6 ayda 23,7 milyar dolar ile rekor seviyesindedir. OVP yıl sonu hedefimiz 60 milyar dolar.

Mal ve hizmet ihracatındaki bu artışlar cari açığı ve dövize olan ihtiyacı düşürerek; rezerv birikimine, finansal istikrara ve dezenflasyon sürecine katkı sunmaktadır.

Siyasi ve makroekonomik istikrar ve güven ortamında ihracat odaklı sürdürülebilir büyüme hedefimizi Eylül ayında güncelleyeceğimiz OVP'de korumaya devam edeceğiz.