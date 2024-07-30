BofA: Fed harekete geçmek yerine sabırlı olmayı tercih edecektir

Bank of America ekonomistleri, mevcut verilerin enflasyonun %2'lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiğini göstermesi nedeniyle Fed'in bir faiz indirimine işaret etmekten yine uzak durabileceğini ifade ettiler.

ABD'de temel PCE enflasyonunun 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,1 ile üst üste üçüncü çeyrekte de aynı seviyede kaldığını tahmin ededen ekonomistler, göstergenin 2021 zirvesinden 1,6 puan daha düşük olmasına rağmen, "olumlu Mayıs ve Haziran enflasyon verileri dikkate alındığında bile ilerlemenin şimdilik durduğunu" vurguladılar.

Piyasaların fiyatladığı gibi, Aralık ayında bir ilk faiz indiriminin Eylül ayından daha olası olduğunu düşünen BofA ekonomistleri, "İyileşme olmaması, Fed'in harekete geçmek yerine sabırlı olmayı tercih etmesini sağlayacaktır" değerlendirmesini yaptılar.