JPMorgan BoJ’un politika faizini artırmasını bekliyor

JPMorgan, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yarın başlayacak ve çarşamba günü sonuçları açıklanacak iki günlük toplantısında politika faizini 15 baz puan artışla %0,25'e çıkarmasını bekliyor.

JPMorgan'ın Japonya Ekonomik Araştırma ekibinin üç ekonomisti, BoJ'un Haziran toplantısından bu yana açıklanan Japon ekonomik verilerinin, Banka'nın o toplantıda belirttiği koşulları büyük olasılıkla karşıladığını söylüyor.

Ayrıca BoJ'un JGB alımlarında önemli bir düşüş bekleyen ekonomistler, BoJ'un muhtemelen tahvil alımlarını azaltma planını "derinleştireceğini" belirttiler.

BoJ şu anda politika faizini %0-%0,1 aralığında tutuyor.