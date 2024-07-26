ECB, Prens Andrew’un danışmanına ait bankayı kapatacak

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Merkez Bankası, Prens Andrew'un uzun süredir mali danışmanı olan David Rowland ve ailesine ait Lüksemburg merkezli kredi kuruluşu Banque Havilland'ın faaliyet lisansını geri çekmeye hazırlanıyor.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişinin FT'ye verdikleri bilgilere göre Banque Havilland, ECB'nin karar taslağı hakkında bilgilendirildi. Banque Havilland son yıllarda tartışmalara karıştı ve çok sayıda düzenleyici soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

ECB yetkilileri, İngiltere'de en çok aile reisi David'in Muhafazakar Parti saymanı olarak eski rolü ve bankadan milyonlarca dolar borç alan York Dükü ile yakın kişisel bağlantıları ile tanınan Rowland ailesinin sahipliğinde Banque Havilland'ın defalarca uyum ve kara para aklama karşıtı başarısızlıklar yaşadığına inanıyor.

Taslak karar ECB'nin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerektiği için henüz nihai değil, ancak bu süreç genellikle bir formalite olarak kabul ediliyor ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesi bekleniyor.

Karar alındıktan sonra, ana denetim otoritesi olan Lüksemburg'un Commission de Surveillance du Secteur Financier, lisansın iptal edilmesi kararını resmi olarak açıklayacak ve Banque Havilland'ın Avrupa'da faaliyet gösterme kabiliyetini sona erdirecek.