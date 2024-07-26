Almanya’da ihracat beklentileri son 5 ayın en kötü görünümünde

Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yapılan anket sonuçlarına göre, Temmuz ayında Ifo ihracat beklentileri endeksi bir önceki ay -1,0 puandan revize edilen -1,3 puan seviyesinden -1,7 puana indi. Böylece son 5 ayın en kötü görünümü yaşandı.

Ifo Anketler Başkanı Klaus Wohlrabe, "İhracat talebi şu anda ivmeden yoksun; Önemli bir iyileşmeye dair çok az kanıt var." dedi.

Ankete göre, bilgisayar ve elektronik ürün üreticileri ile içecek üreticileri ihracat işlerinde artış bekliyor.

Mobilya endüstrisi de uluslararası satışların artmasını bekliyor; Ancak bir önceki aya göre biraz daha az.

Kimya endüstrisi ve kauçuk ve plastik üreticileri ihracat işlerinin sabit kalmasını bekliyor.

Otomotiv endüstrisi gerileme yaşıyor ve daha az ihracat öngörülüyor. Aynısı metal üretimi ve işleme sektörleri için de geçerli.