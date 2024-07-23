Apara Gündem Google Chrome planından vazgeçti
Giriş Tarihi: 23.07.2024 08:55 Son Güncelleme: 23.07.2024 08:55

Google Chrome planından vazgeçti

Google Chrome planından vazgeçti

Google, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerini çıkarma planından vazgeçti.

Google, internette kullanıcıları takip etmek için kullanılan küçük kod paketlerini aşamalı olarak kaldırma sözü verdikten sonra, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerini tutmayı planladığını söyledi.

Bu büyük geri dönüş, şirketin en büyük gelir kaynağı olan reklam verenlerin, dünyanın en popüler tarayıcısında çerezlerin kaybolmasının, reklamları kişiselleştirmek için bilgi toplama yeteneklerini sınırlayacağı ve onları Google'ın kullanıcı veritabanlarına bağımlı hale getireceği yönündeki endişelerinin ardından geldi.

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu da dijital reklamcılıkta rekabeti engelleyeceği endişesiyle Google'ın planını incelemeye almıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Google Chrome planından vazgeçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz