Google Chrome planından vazgeçti

Google, internette kullanıcıları takip etmek için kullanılan küçük kod paketlerini aşamalı olarak kaldırma sözü verdikten sonra, Chrome tarayıcısında üçüncü taraf çerezlerini tutmayı planladığını söyledi.

Bu büyük geri dönüş, şirketin en büyük gelir kaynağı olan reklam verenlerin, dünyanın en popüler tarayıcısında çerezlerin kaybolmasının, reklamları kişiselleştirmek için bilgi toplama yeteneklerini sınırlayacağı ve onları Google'ın kullanıcı veritabanlarına bağımlı hale getireceği yönündeki endişelerinin ardından geldi.

İngiltere'nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu da dijital reklamcılıkta rekabeti engelleyeceği endişesiyle Google'ın planını incelemeye almıştı.