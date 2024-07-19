Yazılım kesintisinin nedeni belli oldu: Ölümün mavi ekranı!

Bankalardan medya şirketlerine kadar çeşitli sektörleri de etkileyen büyük bir BT kesintisine havaalanları ve havayolu şirketlerinin de yakalanması dünyanın dört bir yanında sefer iptallerine ve check-in sorunlarına yol açtı.

BT kesintisi havaalanları ve havayolu şirketlerini vurdu

Microsoft, "Azure destekli iş yüklerimizin bir kısmındaki yapılandırma değişikliği" nedeniyle kullanıcıların çeşitli Office 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyebileceğini söyledi.

Crowdstrike tarafından müşterilerine gönderilen ve Reuters tarafından incelenen bir uyarıya göre, şirketin "Falcon Sensor" yazılımı Microsoft Windows'un çökmesine ve gayri resmi olarak "Ölümün Mavi Ekranı" olarak bilinen mavi bir ekran görüntülenmesine neden oluyor. Cuma günü TSİ 0830'da gönderilen uyarıda, sorunu gidermek için manuel bir geçici çözüm de paylaşıldı

Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Microsoft kesintisinin birkaç havayolunu etkilediğini ve manuel check-in işlemine geçildiğini, ancak uçuş operasyonlarının etkilenmediğini söyledi.

Singapur'un Changi havaalanı da check-in işlemlerinin manuel olarak yapıldığını söyledi.

Havacılık sektörü, zamanlamalara olan hassasiyeti nedeniyle özellikle ağır darbe almıştır. Havayolları, genellikle hava trafik kontrolü tarafından yürütülen yakın koordineli bir programa dayanmaktadır. Sadece birkaç dakikalık bir gecikme, bir havaalanı ve havayolu şirketinin günün geri kalanındaki kalkış ve inişler için uçuş programını bozabilir.

Aralarında Ryanair RYA.I, Delta ve Air India gibi büyük havayolu şirketlerinin de bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri, Asya ve Avrupa'daki havayolu şirketleri gecikme ya da aksama yaşadıklarını açıkladılar.

ABD Federal Havacılık İdaresi'ne göre, American Airlines, United Airlines ve Delta Airlines dahil olmak üzere birçok ABD havayolu şirketi, iletişim sorunları nedeniyle Cuma günü erken saatlerde tüm uçuşlarını durdurdu.

Avrupa'da Schiphol havaalanı, Berlin havaalanı, Londra Gatwick, Edinburgh havaalanı ve diğerleri kesintiden etkilendiklerini söyledi.

ACI Europe havaalanı grubu sözcüsü Agata Lyznik "Daha uzun bekleme süreleri ve bazı uçuş iptalleri bekliyoruz. Sorun belirli bir işletim sistemi olan Microsoft Azure ile bağlantılı olduğu için Avrupa'daki tüm havaalanları etkilenmedi," dedi.

İspanyol havayolu şirketi Iberia, uçuş iptallerini önlemeyi başardığını söylerken, bazı havayolları çoktan tekrar çevrimiçi olduklarını söyledi.