Apara Gündem Dünyada 'Microsof' krizi patlak verdi: Küresel kesintiler söz konusu...
Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:52

Dünyada 'Microsof' krizi patlak verdi: Küresel kesintiler söz konusu...

Dünyada ’Microsof’ krizi patlak verdi: Küresel kesintiler söz konusu...

Dünya genelindeki şirket ve bankaların, uçuşların iptal edilmesi ve kaosa yol açan kitlesel bir Microsoft kaynaklı bilgi sistemleri kesintisinden etkilendiği bildirildi. Kesinti nedeniyle Microsoft'un Azure ve Office365 hizmetlerinin dünya genelinde sekteye uğradığı belirtilirken, söz konusu hizmetlerin perşembe günü saat 18:00 ET (Türkiye saati ile 20:00) ya da gece yarısı CET (TSİ 01:00) itibariyle kesintilerden etkilenmeye başladığı bildirildi.

Amerika merkezli teknoloji şirketi Microcoft'un sisteminde yaşanan bir arıza pek çok sektörü etkiledi. Bunun içerisinde havalimanları, bankalar, hastaneler ve çok sayıda şirket var. Bundan kaynaklı dünya genelinde internet sistemlerinde sorun yaşanıyor.

DÜNYAYI ETKİLEYEN YAZILIM SIKINTISI

Dünya genelinde havayolu şirketleri, bankalar, hastaneler, TV kanalları ve Londra Borsasını işleten LSE Grubu gibi şirketlerden teknik sorunlar yaşandığına dair bilgiler gelirken, Microsoft Corp. çevrimiçi hizmetlerinde bir kesinti yaşandığını bildirdi.

İlk aksaklıklar perşembe günü geç saatlerde ABD'de ortaya çıktı ve sorumlu olarak Azure ve 365 dahil Microsoft hizmetlerinde yaşanan aksamalar gösterildi. Frontier Grup Holding, uçuşları iki saatten fazla süreyle durdurdu ve sorunlardan Microsoft'un çevrimiçi hizmetlerinde yaşanan aksamaların sorumlu olduğunu açıkladı.

BTK'DAN 'MİCROSOFT' AÇIKLAMASI: SİBER SALDIRI YOK...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konuyla ilgili, "Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME'lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Dünyada 'Microsof' krizi patlak verdi: Küresel kesintiler söz konusu...
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