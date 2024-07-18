ECB faizi değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,25, mevduat faizini yüzde 3,75 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,50'de sabit bıraktığı belirtildi.

Böylece para politikasına yönelik yılın beşinci toplantısında Banka, 6 Haziran'da, 5 yıl sonra ilk faiz indirimine giderek üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdükten sonra faiz oranlarını değiştirmedi.

Açıklamada, ücretlerdeki artışa atıfta bulunularak, gelen bilgilerin ECB Yönetim Konseyi'nin orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde desteklediği ifade edildi.

ECB'nin uyguladığı para politikasının finansman koşullarını kısıtlı tuttuğu aktarılan açıklamada, hizmet sektöründe enflasyonun yükseldiği ve manşet enflasyonun gelecek yıl da hedefin üzerinde kalmasının muhtemel olduğu kaydedildi.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının yenilendiği açıklamada, konseyin, hedefe ulaşmak için gerekli olduğu sürece politika faizlerini yeterince kısıtlayıcı tutacağı aktarıldı.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, uygun sıkılaşma seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı ve toplantıdan toplantıya bir yaklaşım izlemeye devam edecek. Özellikle, faiz kararları, gelen ekonomik ve finansal veriler ışığında enflasyon görünümüne, enflasyonun ana dinamiklerine ve para politikası aktarımının gücü ışığında alınacak. Yönetim Konseyi, belirli bir faiz oranı patikası için önceden taahhütte bulunmuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

ECB Yönetim Konseyi'nin politika faiz oranlarının uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği vurgulanan açıklamaya göre, Banka, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında satın alınan vadesi gelen menkul kıymetlerin anapara ödemelerinin tamamını artık geri ödemeyecek.

Ayrıca banka, PEPP portföyünü ayda 7,5 milyar avro azaltacak. Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde mayısta yüzde 2,6 olan yıllık enflasyon oranı, haziranda yüzde 2,5'e indi. ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Ekonomistler Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yaz boyunca ECB'nin yüzde 2 hedefine yaklaşmasını bekliyor.

İKİNCİ FAİZ İNDİRİMİ EYLÜLDE BEKLENİYOR

Fitch Ratings Ekonomi Birimi Direktörü Jessica Hinds, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ECB'nin bugünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararının fiyat ve ücret enflasyonunun son dönemdeki yapışkanlığı göz önünde bulundurularak alındığını belirtti.

Fiyat ve ücret enflasyonu verilerinin ECB'nin değerlendirmesini önemli ölçüde değiştirmiş gibi görünmediğini aktaran Hinds, "Banka bazı temel enflasyon ölçütlerindeki son artışları 'tek seferlik faktörlere' bağladı. Bugünkü açıklamada tüm kararların verilere bağlı olacağı yinelenirken, faizlerdeki bir sonraki indiriminin eylülde yapılacağını bekliyoruz. Bu beklentimiz, bazı ECB yetkililerinin son değerlendirmeleriyle destekleniyor." ifadelerini kullandı.

Deutsche Bank Avrupa Başekonomisti Mark Wall de ECB'nin eylülde "ikinci bir faiz indirimi için rotasını" koruduğunu kaydederek, "Veriye bağlı kalan ECB'nin son dönemde açıklanan bazı enflasyon verileri daha az olumlu olmasına rağmen bankanın bazılarını bir defaya mahsus olarak, bazılarını ise şirketlerin kar marjlarındaki düşüş olarak mazur görüyor." değerlendirmesinde bulundu.