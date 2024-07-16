En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan koordineli bir şekilde teknik ve bütçe çalışmasını gerçekleştirdi. Çalışma AK Parti kurmaylarıyla da paylaşıldı.

Emekliye zam çalışmasına ilişkin hazırlanan alternatifli rapor Başkan Erdoğan'a sunuldu ve karar verildi.

En düşük emekli maaşı için yeni rakamı 12 bin 500 TL olarak açıklayan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Emeklilerimize asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Asgari emeklilik tutarının artırılmasının bütçeye maliyeti 6 aylık dönemde 33,2 milyar TL. Önümüzdeki dönem emeklilik sisteminde daha dengeli, daha adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor, bunun için bütçe disiplinini bozmadan bir gelir kalemi oluşturmamız lazım, bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS'İN ONAYI GEREKİYOR

Emekli ve memurun 6 aylık enflasyon hesabı ile yapılan maaş artışları doğrudan gerçekleşirken ek zam ve en düşük emekli maaşı gibi düzenleme için Meclis'in onayı gerekiyor. Bu neden karar verildikten kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sevk edildi.