Milletin zaferi! 15 Temmuz’un yıl dönümünde Türkiye 253 şehidini anıyor

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçti.

Dini bir oluşum izlenimi vererek kurulduğu günden itibaren devletin kılcal damarlarına sızmaya çalışan, çeşitli yöntemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerine de mensuplarını yerleştiren FETÖ, 15 Temmuz 2016 gecesi, seçimlerle iş başına gelen AK Parti hükümetini devirmek ve kanlı planlarını devreye sokmak için harekete geçti.

FETÖ elebaşı Fethullan Gülen'in talimatıyla harekete geçen hainler, silahlar, tanklar ve uçaklarla saldırıya geçti. İstanbul'da darbeci hainlerin kontrolündeki tanklar, o dönemki adı Boğaziçi Köprüsü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü 21.00 sıralarında işgal etti.

Kuleli Askeri Lisesi'nden çıkan darbeci hainler ise Çengelköy Polis Merkezi'ni ele geçirmek için harekete geçti. Yine aynı dakikalarda Ankara semalarında darbeci hainlerin kullandığı savaş uçakları alçak uçuşa başladı.

SİLAHI MİLLETE ÇEVİRDİLER

Kritik noktaları ele geçirmek için her yolu deneyen darbeciler; Atatürk Havalimanı, Taksim Meydanı, Şişli Harbiye'de bulunan TRT radyosunu ele geçirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Milletimizi meydanlara davet ediyorum" çağrısıyla 81 ilde halk darbecilere karşı durmak için meydanlara çıktı.

Darbeciler hain emelleri adına, milleti korumak için kullanmaları gereken silah ve mühimmatları darbeye direnen halka karşı kullandı.

Karşılarına çıkan silahsız sivillere ateş eden, tanklarla ezen hainler, birçok yere bomba yağdırdı. Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalandı.

Özel Harekâta yapılan saldırıda 42 polis şehit oldu. Kanlı darbe girişiminde hainler 252 kişiyi şehit etti, 2 bin 196 kişi ise hainlerin kurşunlarıyla gazi oldu.

Silahlara, tanklara ölüm yağdıran hainlere çıplak elle direnerek geçit vermeyen halk, unutulmayacak bir zafer kazandı.

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde, milletin gayreti ve vatansever güvenlik güçleri sayesinde FETÖ'cü hainlerin başarısızlığa uğratıldığı 15 Temmuz tarihi, 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü' ilan edilerek demokrasinin ve milli birliğin sembolü oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN ŞEHİTLER MAKAMI'NI ZİYARET EDECEK

FETÖ'cü hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde 253 şehit çeşitli etkinlikle anılıyor.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.00'de 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret edecek.

Ardından başkent Ankara'ya geçek olan Başkan Erdoğan, TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılacak. Erdoğan daha sonra ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde halka hitap edecek.

AYASOFYA'DA HATİM DUASI

İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'nde İstanbul protokolünün katılımıyla bugün Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilecek.

253 şehidin her biri için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifinde hatim okunacak. Ayrıca İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda sergi düzenlenecek.

TÜM CAMİLERDE SELALAR OKUNACAK

Etkinlikler kapsamında bugün 15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir başta olmak üzere tüm şehitlerin kabirleri ziyaret edilecek.

Ayrıca 16 Temmuz saat 00.13'te tüm camilerden selalar okunacak. Belgesel, sinevizyon gösterimleri, şiir dinletilerinin yapılacağı programların yanı sıra vatandaşlar meydanlarda 'Demokrasi Nöbeti' tutacak.