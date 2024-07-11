Bakan Şimşek: Rezervlerimiz güçlenmeye devam ediyor

"REZERV YETERLİLİĞİMİZ İYİLEŞMEYE DEVAM EDİYOR"

"Rezervlerimiz güçlenmeye, rezerv yeterliliğimiz iyileşmeye devam ediyor. Brüt rezervler 148,4 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken geçen yıl mayıs ayına göre artış 50 milyar dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise aynı dönemde 78,7 milyar dolar artarak 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rezervlerimizdeki bu eğilim finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlamaktadır."