Japonya’da toptan eşya enflasyonu hızlandı

Japonya'da toptan eşya enflasyonu, yendeki düşüşün hammadde ithalatının maliyetini artırmasıyla Haziran ayında hızlandı.

BoJ verilerine göre, şirketlerin mal ve hizmetleri için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı ölçen kurumsal mal fiyat endeksi (CGPI), Haziran ayında bir önceki yıla göre %2,9 artarak medyan piyasa tahminiyle eşleşti. Bir önceki ay revize edilen %2,6'lık artıştan hızlandı ve Ağustos 2023'ten bu yana yıllık bazda en hızlı artışını gösterdi. Endeks 122,7 ile üst üste yedinci ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Veriler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni büyüme tahminlerini açıklayacağı ve faiz oranlarını mevcut sıfıra yakın seviyelerden yükseltip yükseltmemeyi tartışacağı 30-31 Temmuz'daki bir sonraki politika toplantısında inceleyeceği faktörler arasında yer alacak.

Yen bazlı ithalat fiyat endeksi, zayıflayan para biriminin şirketlerin ithal hammadde için birbirlerinden talep ettikleri fiyatı şişirdiğinin bir işareti olarak, Mayıs ayındaki revize edilmiş %7,1'lik artıştan hızlanarak Haziran ayında bir önceki yıla göre %9,5 yükseldi.

Daiwa Securities ekonomisti Yutaro Suzuki, "Yen'deki düşüşün devam etmesi ve enerji fiyatlarının yükselmesi nedeniyle ithalat fiyatlarının artmaya devam etmesi muhtemel. Enflasyon, bu yılın başından bu yana yendeki düşüşün etkisini yansıtacak şekilde sonbahara doğru hızlanabilir ve bu da BoJ'un faiz oranlarını ne zaman artıracağına ilişkin kararı açısından kritik önem taşıyacaktır" dedi.