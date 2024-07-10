İşsizlik mayıs ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olduğu hesaplandı.

Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl 2022 2023 2024 Ocak 11,1 9,6 9 Şubat 10,7 10 8,6 Mart 11,1 10 8,6 Nisan 10,8 10 8,5 Mayıs 10,8 9,5 8,4 Haziran 10,4 9,5 Temmuz 10,2 9,4 Ağustos 9,8 9,2 Eylül 10,1 9,1 Ekim 10,3 8,6 Kasım 10,1 9 Aralık 10,3 8,8

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak belirlendi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta aylık bazda 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak kayıtlara geçti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 65.870 32.597 33.272 İş gücü (bin kişi) 35.931 23.603 12.328 İstihdam (bin kişi) 32.920 21.949 10.970 İşsiz (bin kişi) 3.011 1.654 1.357 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 29.939 8.994 20.945 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,5 72,4 37,1 İstihdam oranı (yüzde) 50 67,3 33 İşsizlik oranı (yüzde) 8,4 7 11 Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş) 15 12,8 19,3

Sosyal medya hesabı üzerinden verileri değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"12.Kalkınma Planı ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Attığımız adımlar ile istihdamımız büyüyor, işsizlik oranları gerilemeye devam ediyor. İstihdam sayımız 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. İstihdam oranımız ise bir önceki aya göre 0,4 puan, bir önceki yıla göre ise 1,6 puan artarak %50 olarak gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz. İşsiz sayısının 27 bin kişi azalması ile işsizlik oranı bir önceki aya 0,1 puan, bir önceki yıla göre 1,1 puan gerileyerek %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşgücümüz bir önceki aya göre 245 bin kişi artışla 35 milyon 931 bin kişiye; işgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,3 puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan artarak %54,5 seviyesine yükseldi."