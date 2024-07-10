İşsizlik mayıs ayında azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, mayısta bir önceki aya kıyasla 27 bin kişi azalarak 3 milyon 11 bin kişi oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,1 puan azaldı.
İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11 olarak tahmin edildi.
Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 15 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 12,8, kadınlarda ise yüzde 19,3 olduğu hesaplandı.
Verilere göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:
Ay/Yıl
2022
2023
|2024
Ocak
11,1
9,6
|9
Şubat
10,7
10
|8,6
Mart
11,1
10
|8,6
Nisan
10,8
10
|8,5
Mayıs
10,8
9,5
|8,4
Haziran
10,4
9,5
Temmuz
10,2
9,4
Ağustos
9,8
9,2
Eylül
10,1
9,1
Ekim
10,3
8,6
Kasım
10,1
9
Aralık
10,3
8,8
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, mayısta bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,4 puanlık artışla yüzde 50 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,3 iken kadınlarda yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.
Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda, bir önceki aya kıyasla 245 bin kişi artarak 35 milyon 931 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,3 puan artışla yüzde 54,5 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 37,1 olarak belirlendi.
İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, mayısta aylık bazda 0,3 saat azalarak 43,9 saat olarak kayıtlara geçti.
Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, mayısta aylık bazda 2 puan azalarak yüzde 25,2 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,4 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 17,1 olarak tahmin edildi.
Türkiye genelinde mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:
|15 ve daha yukarı yaştakiler
|Toplam
|Erkek
|Kadın
|Nüfus (bin kişi)
|65.870
|32.597
|33.272
|İş gücü (bin kişi)
|35.931
|23.603
|12.328
|İstihdam (bin kişi)
|32.920
|21.949
|10.970
|İşsiz (bin kişi)
|3.011
|1.654
|1.357
|İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)
|29.939
|8.994
|20.945
|İş gücüne katılma oranı (yüzde)
|54,5
|72,4
|37,1
|İstihdam oranı (yüzde)
|50
|67,3
|33
|İşsizlik oranı (yüzde)
|8,4
|7
|11
|Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)
|15
|12,8
|19,3
Sosyal medya hesabı üzerinden verileri değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"12.Kalkınma Planı ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Attığımız adımlar ile istihdamımız büyüyor, işsizlik oranları gerilemeye devam ediyor. İstihdam sayımız 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi zirvesini yeniledi. İstihdam oranımız ise bir önceki aya göre 0,4 puan, bir önceki yıla göre ise 1,6 puan artarak %50 olarak gerçekleşti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme için attığımız kararlı adımların neticesinde işsizlik verilerinde de beklediğimiz sonuçları alıyoruz. İşsiz sayısının 27 bin kişi azalması ile işsizlik oranı bir önceki aya 0,1 puan, bir önceki yıla göre 1,1 puan gerileyerek %8,4 seviyesinde gerçekleşti. İşgücümüz bir önceki aya göre 245 bin kişi artışla 35 milyon 931 bin kişiye; işgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,3 puan, bir önceki yıla göre ise 1 puan artarak %54,5 seviyesine yükseldi."
12.Kalkınma Planı ve OVP hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. Attığımız adımlar ile istihdamımız büyüyor, işsizlik oranları gerilemeye devam ediyor.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 10, 2024
İstihdam sayımız 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 273 bin kişi artarak 32 milyon 920 bin kişi ile tarihi… pic.twitter.com/7Gu7cfFCdM