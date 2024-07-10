Emekliye zam toplantısı yarın yapılacak

METE DİRİCE - APARA.COM.TR

Emekliye zam düzenlemesi kısa süre içinde açıklanacak. Ocak-Haziran döneminde 10 bin TL olarak uygulanan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yeniden artacak. Düzenlemeden 3,5 milyon vatandaş doğrudan faydalancak. Kök maaş zammı sonrası maaşı 10 bin TL'de sabit kalan yaklaşık 2 milyon vatandaş da düzenleme sonrası zam almış olacak.

EMEKLİYE ZAM TOPLANTISI İÇİN NEFESLER TUTULDU

Hükümet ve AK Parti kurmayları emekliye zam düzenlemesi için toplantı gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş emekliye zam düzenlemesi için bir araya geliyor.

Toplantının yarın saat 15:30'ta Beştepe'te yapılması bekleniyor. Yeni düzenleme kısa sürede açıklanarak kamuoyu ile paylaşılabilir.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 24,73

Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Emekliler her yıl 6 ayda bir olmak üzere zam alıyor. Ocak döneminde yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25 zam alan emekliler temmuz döneminde 6 aylık enflasyon rakamları kadar yüzde 24,73 zam aldı.

Memur emeklisi ise yüzde 8,46'lık enflasyon farkına ilaveten yüzde 10 toplu sözleşme zammı aldı. Rakamlar beraber değerlendirildiğinde memur ve memur emeklisi yüzde 19,31 zam almış oldu.

1,8 MİLYON EMEKLİNİN MAAŞI 10 BİN TL'DE KALDI: AK PARTİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise kök maaş ve taban maaş uygulaması var. Artışlar kök maaşlara yapılıyor. Böylece kök maaşlar taban maaşın altında kalırsa hazine desteği ile tamamlanıyor. Şu anda uygulanan taban maaş Ocak'ta yapılan artışla birlikte 10 bin lira olarak uygulanıyor.

TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklaması ile 6 aylık enflasyon kesinleşti. Bu rakam doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli zammı oldu. Ancak bu zam doğrudan kök maaşlara uygulandığından kök maaşı 8 bin 20 TL'nin altında olan emeklilerin emekli maaşı 10 bin TL'de kaldı. Bu durumda 1,8 milyon emeklinin olduğu ifade ediliyor.

Yapılacak düzenleme 10 bin TL'nin bir miktar üzerinde maaş alan emeklileri de ilgilendirdiğinden 3,5 milyon vatandaşın gelirini artıracak.

AK PARTİ EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşı için konuyu MKYK'ya taşıdı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı koordineli olarak çalışma gerçekleştiriyor.

Bütçe çalışmaları sonrası yeni rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan'ın onayı sonrası düzenleme Meclis'e gönderilecek.

Çalışmada neler ele alınacak:

- Kaç milyon emekli taban maaş alıyor?

- Yüzde 24,73'lük zam sonrası kaç emeklinin maaşı 10 bin TL'de kalıyor?

- Bütçe hesabı