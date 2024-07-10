Bakan Şimşek: Deprem bölgesine ek finansman sağlandı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması için bugüne kadar uluslararası kuruluşlardan toplam 3,8 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladıklarını açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinin yeniden kalkınması en önemli önceliklerimizden biridir. Uluslararası kuruluşlardan bölgede kullanılmak üzere bugüne kadar toplam 3,8 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladık. Bölgenin yeniden inşası için 2023 yılında 1,1 trilyon TL tahsis ettik. Bu yıl da benzer miktarda kaynak aktarımı yapacağız. Depremle ilgili tüm harcamalar Tasarruf Genelgesi kapsamı dışındadır" ifadelerini kullandı.