Apara Gündem Bakan Şimşek: Deprem bölgesine ek finansman sağlandı
Giriş Tarihi: 10.07.2024 11:50 Son Güncelleme: 10.07.2024 11:50

Bakan Şimşek: Deprem bölgesine ek finansman sağlandı

Bakan Şimşek: Deprem bölgesine ek finansman sağlandı

Deprem yaralarını sarmak için bugüne kadar Türkiye'ye 3,8 milyar dolarlık dış finansman sağlandığını bildiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için ek 250 milyon avro finansman sağlandığını belirterek, "Deprem bölgesinin yeniden kalkınması en önemli önceliklerimizden biridir. Depremle ilgili tüm harcamalar tasarruf genelgesi kapsamı dışındadır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelerin yeniden kalkınması için bugüne kadar uluslararası kuruluşlardan toplam 3,8 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladıklarını açıkladı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinin yeniden kalkınması en önemli önceliklerimizden biridir. Uluslararası kuruluşlardan bölgede kullanılmak üzere bugüne kadar toplam 3,8 milyar dolar uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak sağladık. Bölgenin yeniden inşası için 2023 yılında 1,1 trilyon TL tahsis ettik. Bu yıl da benzer miktarda kaynak aktarımı yapacağız. Depremle ilgili tüm harcamalar Tasarruf Genelgesi kapsamı dışındadır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek: Deprem bölgesine ek finansman sağlandı
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