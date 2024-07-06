Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan JPMorgan toplantısına katılacak
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek olan ve 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülen JPMorgan toplantısına katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak.
Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.
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Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan JPMorgan toplantısına katılacak