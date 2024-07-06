Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan JPMorgan toplantısına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, JPMorgan tarafından 11 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak.

Toplantıya 100'den fazla yatırımcının katılması öngörülüyor.