Çin’den AB’ye ’samimiyet’ çağrısı

"TAHKİMDEN ÖNCE HALA DÖRT AYLIK BİR SÜRE VAR"

Brüksel'in kararının ardından Global Times'ta yayınlanan bir makalede, "Çin, AB'yi EV tarifeleri tartışmasını çözmek için istişareleri ilerletmeye çağırıyor" ifadeleri kullanıldı. Gazete, Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong'un, "Tahkimden önce hala dört aylık bir süre var" dediğini de aktardı.

Pekin'in Avrupa'dan domuz eti, süt ürünleri ve büyük motorlu otomobil ithalatına yönelik soruşturma açmayı düşündüğünü ilk kez bildiren Global Times'ın ayrı bir başyazısında ise AB'ye Avrupalı otomobil üreticilerinin kısıtlamalara yönelik itirazlarını dikkate alması çağrısında bulundu.

He Yadong basın toplantısında, Avrupa'dan ithal edilen domuz etine yönelik anti-damping soruşturması konusunda gazetecileri bilgilendirdi.

Çin gümrük verilerine göre, hükümet ayrıca geçen yıl neredeyse tamamı Fransa'dan gelen Avrupa konyak ithalatına yönelik bir anti-damping soruşturması yürütüyor.