Almanya’da hükümet ortakları 2025 bütçesi üzerinde anlaştı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, hükümet ortaklarının 2025 yılı federal bütçesi ve 2028'e kadar borç frenine bağlı kalmayı öngören mali plan üzerinde anlaştıklarını bildirdi.

Almanya'nın istikrarlı bir maliyeye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Scholz, "Bu bütçe rekor yatırımlar içeriyor. Yatırımlar 2025'te de artmaya devam edecek. Önümüzdeki yıl federal hükümet yatırım harcamalarını 2024'teki 53 milyar avrodan yaklaşık 57 milyar avroya çıkaracak." dedi.

Scholz, 2028'den itibaren ülkenin savunma bütçesinin 80 milyar avroya çıkarılacağını aktararak, NATO'nun GSYH'nin en az yüzde 2'sini savunmaya ayırma hedefini tutturma sözü verdi.

Başbakan Scholz, aylar süren müzakerelerin ardından varılan anlaşmanın koalisyon hükümetini güçlendirdiğini savunarak, Alman Bakanlar Kurulu'nun 17 Temmuz'da 2025 bütçe taslağını ve 2024 ek bütçesini onaylayacağını sözlerine ekledi.