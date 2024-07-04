Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ve ödeme takvimi

METE DİRİCE - APARA.COM.TR
TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Bu rakam SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamasıyla memur emeklisi yüzde 19,31 zam alacak. Temmuzda emekli maaşları zamlı olarak ödenecek. Memur emeklisi maaş farkları ay sonu hesaplarda olacak.
6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73
Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 olarak gelirken, 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.
Bu rakamlara göre hesaplandığında;
2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞI ZAMMI KÜMÜLATİF OLARAK YÜZDE 86
Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi temmuz döneminde yüzde 24,73 zam aldı. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında kümülatif zam oranı yüzde 86 oldu.
Memur emeklisi ise 2024 yılında toplam yüzde 78 zam almış olacak.
HESABA KAÇ PARA EMEKLİ MAAŞI YATACAK?
1. Yüzde 24,73 emekli zammı kök maaşa uygulanacak.
2. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.
3. Ortaya çıkan rakam 'En düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek.
4. Yeni rakam emeklinin hesabına yatacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR
Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşının da temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde 25'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.
En düşük emekli maaşı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan olacak. Bu yönde adım atılması kararı çıkarsa Meclis düzenlemesi gerekecek.
Öte yandan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları da şöyle oldu:
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuzda 16 milyon emekli maaşını zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi 17-26 temmuz arasında, Bağ-Kur emeklisi ise 25-28 temmuz tarihleri arasında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.
4C kategorisinde yer alan memur emeklisi ise temmuz ayının son haftasında maaş farkı ödemesini alacak.
Öte yandan SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor:
SSK 4A EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ
BAĞKUR 4B EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ