Apara Gündem Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ve ödeme takvimi
Giriş Tarihi: 4.7.2024 11:46 Son Güncelleme: 4.7.2024 11:46

Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ve ödeme takvimi

Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ve ödeme takvimi

6 aylık enflasyon rakamalarının kesinleşmesiyle 'Temmuzda ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu yanıt buldu. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 24,73 olurken, memur emeklisi de yüzde 19,31 zam alacak. 10.000, 10.500, 11.000, 11.500, 12.000, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 14.500, 15.000 TL emekli maaşı alan ne kadar alacak? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

METE DİRİCE - APARA.COM.TR

TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 olarak hesaplandı. Bu rakam SSK, Bağ-Kur emekli zammı olurken, enflasyon farkı ve toplu sözleşme hesaplamasıyla memur emeklisi yüzde 19,31 zam alacak. Temmuzda emekli maaşları zamlı olarak ödenecek. Memur emeklisi maaş farkları ay sonu hesaplarda olacak.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE 24,73

Haziran ayında enflasyon yüzde 1,64 olarak gelirken, 6 aylık enflasyon rakamı da yüzde 24,73 olarak hesaplandı.

Bu rakamlara göre hesaplandığında;

  • 4A-4B kategorisinde yer alan SSK, Bağ-Kur emeklisi yüzde 24,73,
  • 4C kategorisinde yer alan memur emeklisi yüzde 19,31 zam alacak.

2024 YILINDA EMEKLİ MAAŞI ZAMMI KÜMÜLATİF OLARAK YÜZDE 86

Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alan SSK, Bağ-Kur emeklisi temmuz döneminde yüzde 24,73 zam aldı. Bu rakamlara göre hesap yapıldığında kümülatif zam oranı yüzde 86 oldu.

Memur emeklisi ise 2024 yılında toplam yüzde 78 zam almış olacak.

HESABA KAÇ PARA EMEKLİ MAAŞI YATACAK?

1. Yüzde 24,73 emekli zammı kök maaşa uygulanacak.
2. Bu rakama yüzde 4 ek ödeme ilave edilecek.
3. Ortaya çıkan rakam 'En düşük emekli maaşı'ndan az ise Hazine desteği devreye girecek.
4. Yeni rakam emeklinin hesabına yatacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşının da temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde 25'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.

En düşük emekli maaşı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan olacak. Bu yönde adım atılması kararı çıkarsa Meclis düzenlemesi gerekecek.

Öte yandan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları da şöyle oldu:



ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuzda 16 milyon emekli maaşını zamlı alacak. SSK, Bağ-Kur emeklisi 17-26 temmuz arasında, Bağ-Kur emeklisi ise 25-28 temmuz tarihleri arasında zamlı emekli maaşı ödemesini alacak.

4C kategorisinde yer alan memur emeklisi ise temmuz ayının son haftasında maaş farkı ödemesini alacak.

Öte yandan SSK (4A), Bağ-Kur (4B), Emekli Sandığı (4C) aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor:

SSK 4A EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar için ayın 17'si
  • Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar için ayın 18
  • Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar için ayın 19'u
  • Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar için ayın 20'si
  • Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar için ayın 21'i
  • Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar için ayın 22'si
  • Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar için ayın 23'ü
  • Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar için ayın 24'ü
  • Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar için ayın 25'i
  • Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar için ayın 26'sı

BAĞKUR 4B EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME TAKVİMİ

  • Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar için ayın 25'i
  • Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar için ayın 26'sı
  • Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar için ayın 27'si
  • Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar için 28'i
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Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ve ödeme takvimi
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