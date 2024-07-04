Ne kadar emekli maaşı alırım? İşte SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ve ödeme takvimi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşının da temmuz ayında artması bekleniyor. 6 aylık enflasyona yani yaklaşık yüzde 25'e göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek.

En düşük emekli maaşı için gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan olacak. Bu yönde adım atılması kararı çıkarsa Meclis düzenlemesi gerekecek.

Öte yandan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 24,73 ve yüzde 4'lük ek ödemeyle tablo tablo emekli maaşları hesapları da şöyle oldu: