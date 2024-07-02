Merkez bankaları başkanları bir araya geliyor

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Brezilya Merkez Bankası (BCB) Roberto Campos Neto ile TSI 16:30'da moderatörlü bir panel tartışmasına katılacak.

ABD'de cuma günü yayınlanan veriler, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin (PCE) Mayıs ayında neredeyse değişmediğini gösterdi. Bu, en son 2023 sonbaharında görülen aylık enflasyon hızına bir dönüş ve 2024'te faiz indirimlerini destekleyenler için hoş bir okuma oldu.

Powell, 12 Haziran'daki Fed Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Geçen yılın ikinci yarısında gerçekten çok iyi enflasyon verileri elde ettik, ardından ilk çeyrekte ilerlemede bir tür duraklama yaşadık. Bundan çıkardığımız sonuç, politikayı gevşetmeye başlamamız gerektiğine dair güveni kazanmanın muhtemelen daha uzun süreceğiydi." demişti.

Fed'in politika oluşturma organı olan FOMC, federal fon oranı hedefini Temmuz 2023'ten bu yana %5,25 ila %5,5 aralığında tutuyor. Bir sonraki toplantı 30-31 Temmuz'da yapılacak.

Dün piyasadaki faiz oranı vadeli işlemlerine yönelik fiyatlama, hedefin 25 baz puan düşürülebileceği ihtimalinin %10'dan az olduğuna işaret etti. Vadeli kontratlar, Fed'in Eylül toplantısında faiz indirimi ihtimalini yaklaşık %65 olarak fiyatlıyor.