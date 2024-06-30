Kirada yeniden TÜFE dönemi

UZMANLAR AÇIKLADI: PİYASA DENGE BULACAK

Son dönemde İstanbul'da ortalama kira 20 bin lira olurken, Ankara'da bu rakam 17 bin lirayı, İzmir'de ise 19 bin lirayı aştı. Uzmanlar yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılmasıyla piyasanın denge bulacağını belirterek, emlak sektörünün pozitif yönde etkileneceğini vurguladı.

İŞTE EV SAHİPLERİ VE KİRACILARIN MERAK ETTİKLERİ

Konut kira artışı düzenlemesi hakkında merak edilen sorular yanıt buldu.

1- Konut kirasında yüzde 25 zam sınırı uygulaması hangi dönemi kapsıyor?

8 Haziran 2022 ile başlayan kira tavan sınırı uygulaması 1 Temmuz itibarıyla sona eriyor.

2- Temmuzda kira zammı nasıl hesaplanacak?

Yeniden 15 Haziran 2022 günü öncesine geri dönülecek; kira sözleşmelerinde yenileme dönemi gelenler bir önceki ayın TÜFE 12 aylık ortalaması kapsamında yükümlü oldukları zammı yapacak.

3- TÜFE ortalaması üzerinde bir artış talep edilebilir mi?

Kira sözleşmelerinde TÜFE 12 aylık ortalamasının üzerinde yazılan artış şartları geçersizdir. Bu noktada temel artış oranı kiracı için TÜFE 12 aylık ortalamasıdır.

4- Temmuz ayı öncesinde kirasına zam yapan tüketicilerin durumu ne olacak?

Örnek olarak nisandan nisana yenilenen sözleşme ve yapılan zam için halihazırda yüzde 25 sınırı uygulandı. Ev sahibi yeni bir zam dönemi için nisan 2025'i bekleyecek.

5- 1 Temmuz öncesinde artış yapan kiracılardan 2 Temmuz sonrasında aradaki fark kadar ya da farklı bir zam talep edilmesi mümkün mü?

1 Temmuz öncesinde hangi tarihte olursa olsun kira artışını yüzde 25 olarak yapan konut kiracısı 1 Temmuz sonrasında ayrıca ek bir zam veya fark zam artışı yapmayacaktır. Bu kiracılar için bir sonraki yıl beklenecek ve kendileri için yenileme dönemi geldiğinde artık onlarda TÜFE 12 aylık ortalaması kapsamında artışlarını yenileme döneminde yapacaklardır.

6- Sözleşmelerde sabit bir kira oranı belirlenebilir mi?

Hukukta konut kira zammı için 12 aylık TÜFE ortalaması üst sınırdır. Bunu aşmayan bir oran belirlenmesi mümkün. Ancak bunu aşacak bir talep geçersizdir.

7- Dava süreci devam edenlerin zam uygulaması nasıl olacak?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında uyuşmazlık davaları ve arabulucu süreçleri devam ediyor. Bu durumdaki kiracılar da zam yapma dönemi geldiğinde mevcut oranı uygulayacak.

8- Ev sahibi hangi koşulda kirayı artırmayı talep edebilir?

Ev sahipleri kira sözleşmesi 5. yılını tamamlayana kadar bu oran üzerinde bir artış talep edemez. 5. yıl tamamlandıktan sonra ise kira tespit davası açma hakkı vardır.

9- Kira anlaşmazlıklarını nasıl bir süreç bekliyor?

Kira anlaşmazlıklarında dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu 1 Eylül 2023'te başladı. İlamsız icra yoluyla tahliye hariç olmak üzere kira anlaşmazlıklarından kaynaklı tüm ihtilaflar için önce arabulucuya başvurulacak; anlaşma sağlanmazsa dava açılabilecek.

10- İş yeri kiralarında uygulama nasıl olacak?

İş yerleri için kirada bir sınır uygulaması yapılmadı. Eskiden olduğu gibi TÜFE ortalamasında kira zammı devam ediyor.