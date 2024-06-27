Kredi ve banka kartlarının temassız işlem limitleri güncellendi.
1.500 TL OLARAK GÜNCELLENDİ
Bankalar tarafından duyurulan bilgiye göre kredi ve banka kartlarının temassız işlem limiti 1.500 TL olarak güncellendi.
GEÇERLİLİK TARİHİ BELLİ OLDU
Güncellemenin 1 Temmuz 2024 itibariyle geçerli olacağı belirtildi.
TEMASSIZ İŞLEM LİMİTİ 2 YIL SONRA GÜNCELLENDİ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.
Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.