Giriş Tarihi: 27.6.2024 12:51 Son Güncelleme: 27.6.2024 12:51

Kredi ve banka kartlarının temassız işlem limitleri güncellendi

Kredi ve banka kartlarında milyonları ilgilendiren yeni gelişme yaşandı. Kredi ve banka kartlarının temassız işlem limitlerinin 1.500 TL olarak güncellendiğini bildiren bankalar, güncellemenin 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağını duyurdu.

Kredi ve banka kartlarının temassız işlem limitleri güncellendi.

1.500 TL OLARAK GÜNCELLENDİ Bankalar tarafından duyurulan bilgiye göre kredi ve banka kartlarının temassız işlem limiti 1.500 TL olarak güncellendi.