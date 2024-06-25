Yeni kıdem tazminatı tavanı belli oluyor

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22,72

Mayıs ayında TÜFE aylık bazda %3,18, yıllık bazda zirve yaparak %75,45 oldu ve Tüketici Fiyat Endeksi de 2281,85'e yükseldi.

Bu rakamlara göre emekli ve memur zammı tablosu şöyle oluştu:

5 aylık enflasyon: Yüzde 22,72

5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 6,71

5 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10

5 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 17,32

Yani bundan sonraki enflasyon sıfır çıksa dahi bu rakamlar kesinleşmiş oldu. Haziran ayı enflasyonun duyurulması sonrası zam oranı yükselecek.