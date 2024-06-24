Gelişmiş ülkelerdeki faiz indirimlerine İsviçre öncülük ediyor

KANADA MERKEZ BANKASI 4 YIL SONRA FAİZ İNDİRDİ

Kanada Merkez Bankası, 5 Haziran'da politika faiz oranını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek yüzde 4,75'e çekti.

Bankadan yapılan açıklamada, son verilerin enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru hareket etmeyi sürdüreceğine olan güveni artırdığı, ancak enflasyon görünümüne yönelik risklerin devam ettiği aktarıldı.

BoC Başkanı Tiff Macklem, para politikası kararına dair düzenlediği basın toplantısında, enflasyonla mücadelede uzun bir yol katettiklerine dikkati çekerek, enflasyonun azaldığına dair daha fazla ve sürdürülebilir kanıta sahip olduklarını, bu nedenle para politikasının artık bu kadar kısıtlayıcı olmasının gerekmediğini söyledi.

Macklem, "Enflasyonun azalmaya ve yüzde 2 hedefine sürdürülebilir bir şekilde doğru ilerlediğine dair güvenimiz artmaya devam ederse, politika faiz oranımızda daha fazla indirim beklemek makul." ifadesini kullandı.

BoC, bu ay politika faizini düşürerek, 4 yıl sonra ilk faiz indirimini gerçekleştirmiş oldu. Banka ayrıca, enflasyonu dizginlemek için agresif faiz artışları sonrasında G7 ülkeleri arasında politika gevşetmeye başlayan ilk merkez bankası olarak dikkati çekti.