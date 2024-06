ABD’de nötr faiz beklentileri

"OLDUKÇA KADEMELİ BİR YAVAŞLAMA GÖRDÜK"

Önümüzdeki beş yıl içinde beş yıllık faiz oranını referans alan ve piyasanın ABD faizlerinin nereye varabileceğine dair görüşünün bir göstergesi olan vadeli sözleşmeler yüzde 3,6 oranına işaret ediyor. Bu oran geçen yılın zirvesi olan yüzde 4,5'ten daha düşük olsa da, son on yılın ortalamasından ve Fed'in kendi tahmini olan yüzde 2,75'ten daha yüksek.

SMBC Nikko Securities America Inc. Kıdemli ABD Ekonomisti Troy Ludtka, "Bu, ekonomi kaçınılmaz olarak yavaşladığında, daha az faiz indirimi yapılabilecek ve önümüzdeki on yıl boyunca faiz oranlarının son on yılda olduğundan daha yüksek olabilecek olması açısından önemli" dedi.

Unlimited Funds Inc. CEO'su Bob Elliott da "Ekonomik büyümede sadece oldukça kademeli bir yavaşlama gördük ve bu da nötr oranın anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğunu gösteriyor," dedi.