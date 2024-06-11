ECB üyesinden faiz indirimi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi ve Fransa MB Başkanı François Villeroy de Galhau, gelecekteki faiz indirimlerine ilişkin kararların 'pragmatik tedricilik' doğrultusunda alınması gerektiğini söyledi.

Villeroy, Paris Finans Forumu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Bir sonraki faiz indirimlerimizle ilgili olarak, hem zamanlama konusunda acele etmeden ve ertelemeden hem de nihai oranımız konusunda "pragmatik bir kademelilik" talep ediyorum.

Villeroy'a göre ECB 'görünüm odaklı' olmaya devam edecek ve enflasyon tahminlerini yakından izleyecek.

Villeroy, nötr faiz oranı seviyesinin Euro bölgesinde faiz indirimi aşamasının son noktası olmaması gerektiğini de söyledi.

Villeroy, "Dışsal bir şok yaşanmaması halinde, enflasyonu önümüzdeki yıl %2'lik hedefimize geri getireceğimize ve bu hedefe sert bir inişten ziyade yumuşak bir inişle ulaşacağımıza olan inancımızı koruyoruz" dedi.