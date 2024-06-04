Apara Gündem 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu
Giriş Tarihi: 4.6.2024 19:21

4A-4B-4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu

4A-4B-4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 4A-4B-4C emekli ikramiyesi ödeme takvimini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimini açıkladı.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

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4A-4B-4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu
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