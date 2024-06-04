4A-4B-4C emekli ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimini açıkladı.
Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.
📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;
▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;
▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.
Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.
Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) June 4, 2024
📌Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.
▪️4 (c) (Emekli Sandığı)… pic.twitter.com/wT57XVt8BJ