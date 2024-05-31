Çin’den yeni kısıtlama kararı

'DAHA ÖNCEDE İHRACATI KISITLAMA KARARLARI ALMIŞTI'

Verilen bilgiye göre, havacılık ve uzay yapısal bileşenleri, motor imalatı ve gaz türbinleri imalatı ile ilgili ekipman, yazılım ve teknolojiler dahil olmak üzere kalemlerin ihracatı için ihracat lisansı gerekecek.

"Belirli kalıplar, özel elyaf malzemeler ve diğer ilgili kalemler üzerinde ihracat kontrolleri uygulamak uluslararası bir uygulamadır" diyen sözcü, yeni kuralların belirli bir ülke veya bölgeyi hedef almadığını da sözlerine ekledi.

Açıklamada Pekin'in, Çin'in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınmasını baltalayan faaliyetlerde bulunmak için Çin'den gelen kontrollü ürünleri kullanan herhangi bir ülke veya bölgeye karşı olduğu belirtildi.

Çin ve ABD, ulusal güvenlik için önemli olan teknoloji, ekipman ve malzemelerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, daha önce ihracat kısıtlamaları ilan etmişti.