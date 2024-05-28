Rusya Özbekistan’da nükleer santral inşa edecek

Özbekistan'ı ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan lideri Şavkat Mirziyoyev ile Moskova'nın Özbekistan'da küçük bir nükleer enerji santrali inşa etmesi için anlaşma imzaladı.

Mirziyoyev, Putin görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada projeyi "hayati" olarak nitelendirdi ve Özbekistan'ın "kendi büyük uranyum rezervlerine" sahip olduğunu belirtti. Putin ise "Özbekistan'ın nükleer enerji pazarında etkin bir şekilde çalışmak için her şeyi yapma" sözü verdi.