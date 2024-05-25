Cumhurbaşkanı Erdoğan: İş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz

"DEİK ÜYELERİNE EN KALBİ ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

DEİK Yönetim Kuruluna seçilen kişileri tebrik eden Erdoğan, "DEİK, kurulduğu 1985 yılından bu yana Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme konusunda çok özel bir görev üstleniyor. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev alan iş dünyamızın temsilcilerini saygıyla anıyorum. Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, ihracatının artmasına katkı yapan, istihdam oluşturarak insanımızın evine ekmek götürmesine vesile olan DEİK üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ebediyete irtihal eden DEİK mensuplarını rahmetle yad ettiğini dile getirerek, "Marifet iltifata tabidir." anlayışıyla ödüle layık görülen ustalara tebriklerini ve teşekkürlerini iletti.

DEİK'in ticaret diplomasisinin çatı kuruluşu olmasının yanı sıra ülkenin iş dünyasının önde gelen aktörlerini aynı zeminde buluşturan temsil kabiliyeti en yüksek platform olduğuna değinen Erdoğan, DEİK'in 152 iş konseyi ve 5 bin üyesiyle özel sektörün dünyaya açılan penceresi olduğunu ifade etti.

Erdoğan, DEİK'in bu kapsayıcılığı ve kuşatıcılığını ülke adına önemli bir imkan ve avantaj olarak gördüklerini, resmi ziyaretler ve uluslararası toplantılar vesilesiyle nereye gitse orada ticaret diplomasinin bayraktarları olan DEİK'in bir etkinliğine, iş forumuna veya farklı bir programına muhakkak rastladıklarını kaydetti.

Güney Afrika'dan Malezya'ya, Türk Cumhuriyetlerinden ABD'ye, yeryüzünün hemen her karışında DEİK'in gönül elçileriyle karşılaştıklarını söyleyen Erdoğan, Türkiye ile dünyanın geri kalanı arasında kurduğu ticaret köprülerini, gönül köprüleriyle perçinleyen DEİK camiasıyla iftihar ettiklerini vurguladı.