Goldman Sachs faiz indirimi beklentisini öteledi

'BEKLENTİSİNİ EYLÜL'E ÖTELEDİ'

Goldman Sachs, Wall Street'te Fed'in Temmuz ayında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını iddia eden son bankalardan biriydi.

Bu hafta başında Nomura Securities de "faiz indirimleri için eşik yükselmiş görünüyor" diyerek beklentisini Temmuz'dan Eylül'e öteledi.

Goldman Sachs, Fed'in 2024 yılına kadar her çeyrekte bir ya da iki toplantıda bir olmak üzere toplam iki indirim yapmasını bekliyor. Ekonomistlere göre bu, ikinci faiz indiriminin artık Aralık ayında yapılacağı anlamına geliyor.

JPMorgan Chase ve Citigroup hala Temmuz'da bir faiz indirimi yapılacağını öngören az sayıdaki banka ve aracı kurum arasında yer alıyor.