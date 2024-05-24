Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep arzu ettik

"KATILIM FİNANSI HAK ETTİĞİMİZ YERE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"

Katılım finansın hala arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde olduğumuzu itiraf etmek zorundayım. Bizim insanımız zor günlerinde gelirinin bir kısmını biriktirir tasarruf eder. Bunu da altın ev dövizle yapar. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep teşvik ettik. Farklı zamanlarda çağrılarda bulunduk. Tam anlamıyla muvaffak olamadık. Katılım finansa yönelik toplumdaki ön yargılar hala kırılmadı. Katılım finansı hak ettiğimiz yere getirmemiz gerekiyor.

Kısa vadede Katılım Finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı gibi pek çok kritik adım atıldı.

Bununla Katılım Finansın gelişimine verdiğimiz önemi açıkça gösterdik. Katılım Finans Strateji belgesini de 2022 yılı sonunda yayınladık. Katılım Finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı."