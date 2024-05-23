Tüketici güven endeksi yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta, nisan ayına kıyasla yüzde 0,1 arttı. Geçen ay 80,46 olan endeks, bu ay 80,51 oldu.