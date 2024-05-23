Güney Kore faiz oranlarını sabit tuttu

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), ekonomistlerin beklentilerine paralel gösterge politika faizini yüzde 3,5'te tuttu.

Bu, Kore Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tuttuğu üst üste 11'inci toplantı oldu. BOK, ekonominin bu yıl yüzde 2,5 büyümesini beklediğini, bunun daha önceki yüzde 2,1 tahmininin üzerinde olduğunu söyledi.