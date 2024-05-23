Goldman Sachs: Fed’in faiz indirimine gitme ihtimali düşük

Goldman Sachs CEO'su David Solomon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesini beklemediğini söyledi.

"BU YIL 'SIFIR' FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM"

Solomon, Boston College etkinliğinde "Bu yıl 'sıfır' faiz indirimi bekliyorum, sanırım daha yapışkan bir enflasyona hazırız" dedi.

Solomon'un yorumları, Fed'in bu yıl en az bir faiz indirimi yapacağı yönündeki piyasa beklentileriyle çelişiyor. Fed'in 30 Nisan-1 Mayıs politika toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasının ardından, faiz belirleyicilerin enflasyonun gevşemesinin önceden düşünülenden daha uzun sürebileceğini düşündüklerini göstermesinin ardından, yatırımcılar Çarşamba günü bu yıl birden fazla faiz indirimine ilişkin tahminlerini azalttı.