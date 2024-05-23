Apara Gündem Goldman Sachs: Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali düşük
Giriş Tarihi: 23.5.2024 08:53 Son Güncelleme: 23.5.2024 08:54

Goldman Sachs: Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali düşük

Goldman Sachs: Fed’in faiz indirimine gitme ihtimali düşük

Goldman Sachs CEO'su David Solomon Fed'in bu yıl faiz indirimine gitme ihtimalinin düşük olduğunu söylerken yatırımcılar da bu yıl birden fazla faiz indirmine ilişkin tahminlerini azalttı.

Goldman Sachs CEO'su David Solomon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşürmesini beklemediğini söyledi.

"BU YIL 'SIFIR' FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUM"

Solomon, Boston College etkinliğinde "Bu yıl 'sıfır' faiz indirimi bekliyorum, sanırım daha yapışkan bir enflasyona hazırız" dedi.

Solomon'un yorumları, Fed'in bu yıl en az bir faiz indirimi yapacağı yönündeki piyasa beklentileriyle çelişiyor. Fed'in 30 Nisan-1 Mayıs politika toplantısına ilişkin tutanakların açıklanmasının ardından, faiz belirleyicilerin enflasyonun gevşemesinin önceden düşünülenden daha uzun sürebileceğini düşündüklerini göstermesinin ardından, yatırımcılar Çarşamba günü bu yıl birden fazla faiz indirimine ilişkin tahminlerini azalttı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Goldman Sachs: Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali düşük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz