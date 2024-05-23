Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13 trilyon 202 milyar lira oldu

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 648,3 MİLYAR LİRA OLDU

Tüketici kredilerinin tutarı, 17 Mayıs itibarıyla 5 milyar 357 milyon lira azalışla 1 trilyon 648 milyar 338 milyon liraya düştü. Söz konusu tutarın 445 milyar 515 milyon lirası konut, 89 milyar 799 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 113 milyar 22 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 108 milyon lira artarak 1 trilyon 629 milyar 802 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 azalışla 1 trilyon 384 milyar 884 milyon liraya düştü. Bireysel kredi kartı alacaklarının 546 milyar 609 milyon lirasını taksitli, 838 milyar 275 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.