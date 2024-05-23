Apara Gündem Bakan Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
Giriş Tarihi: 23.5.2024 14:53 Son Güncelleme: 23.5.2024 16:36

Bakan Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Bakan Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, katılım finans çerçeve kanunu çalışmasının devam ettiğini belirterek, "AB'deki toparlanma ihracatımıza katkı verecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin (TKBB) 23. Olağan Genel Kurulunda konuşan Şimşek "Kredi not artışlarının devamının geleceğine inanıyorum" açıklamasını yaptı.

"BİZİM PROGRAMIMIZ CARRY TRADE'E SIRTINI YASLAMAZ"

Bakan Şimşek reel sektörün borçlanmasının carry trade olmadığını belirttiği konuşmasında "Bizim programımız carry trade'e sırtını yaslamaz" dedi.

"TÜRKİYE RİSK PRİMİ CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞADI"

Enflasyonun kalıcı düşeceğine inandıklarını söyleyen Şimşek, "Türkiye risk primi ciddi düşüş yaşadı. CDS'in gelecek yıl bu vakitte 200'ün altında olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bakan Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
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