Yeni Zelanda Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), inatçı enflasyon nedeniyle faiz oranlarının beklenenden daha yüksek seviyelerde kısıtlayıcı kalması gerekebileceğinin sinyalini vererek, faiz oranını değiştirmedi ve piyasalara "şahin" bir mesaj gönderdi.

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50 olarak bırakıldı. Piyasaların beklenti de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

RBNZ Para Politikası Kurulu (PPK), yurt içi enflasyon baskıları ve ekonomideki kapasite kısıtlamaları konusunda endişelerini sürdürdüğünü belirterek, politika faizi için beklenen rotayı yukarı çevirdi.