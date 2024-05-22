İsveç’ten Ukrayna’ya 7 milyar dolarlık destek

HER YIL 25 MİLYAR İSVEÇ KRONU DAHA SAĞLAMASINA YOL AÇACAK

Rusya'nın iki yıl önce Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana İsveç, Ukrayna'ya ağırlıklı olarak askeri destek paketleri halinde 37 milyar İsveç Kronu katkıda bulundu ve Çarşamba günü açıklanan paket, 2024 ve 2026 yılları arasında her yıl 25 milyar İsveç Kronu daha sağlamasına yol açacak.

Bu destek savunma teçhizatı bağışlarını, mali katkıları ve savunma teçhizatı tedariki için mali desteği içerecek.

Bakanlık, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'nın güvenlik durumunun ikinci dünya savaşından bu yana en ciddi halini aldığını söyledi. "Bu da Ukrayna'ya destek devam ederken aynı zamanda yurt içinde de yeniden silahlanmanın devam etmesi gerektiği anlamına geliyor."