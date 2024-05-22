ECB üyesi Nagel: Peş peşe faiz indirimleri beklenmemeli

Nagel, son olarak %2,4 olarak ölçülen enflasyonun, ECB'nin %2'lik hedefine doğru düşüş eğilimini sürdürmeden önce birkaç ay boyunca mevcut seviyeler civarında dalgalanacağını söyledi.

"Başta enerji fiyatları olmak üzere bazı fiyatlar dalgalanma eğiliminde olduğundan enflasyonun biraz yükseldiği aylar olabilir. Genel olarak, enflasyonun %2'lik hedefimize doğru düşmeye devam etmesini ve 2025 yılında bu hedefe ulaşmasını bekliyorum" diye konuşan Nagel, ECB'nin bu yılki en büyük endişesi olan ücretler konusunda iyimserdi ve trendlerin doğru yönde ilerlediğini ve kendi kendini güçlendiren bir ücret-fiyat spiraline dair herhangi bir işaret olmadığını savundu.