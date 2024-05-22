Çin AB’ye misilleme yapabilir

İTHALATIN SADECE %3'ÜNÜ OLUŞTURDU

Çin devlet medyasında yer alan haberde herhangi bir karşı önlem belirtilmemekle birlikte, AB'nin şarap ve süt ürünleri gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra uçak alıcısı olarak Çin'e bel bağladığını belirtildi.

Çin'in Avrupa Birliği Ticaret Odası da bu uyarıyı yineleyerek "Avrupa şarap ve süt ürünleri kendilerini çapraz ateşte bulabilir" dedi.

Bu üç sektör Çin'in geçtiğimiz yıl Avrupa'dan yaptığı ithalatın sadece %3'ünü oluşturdu.