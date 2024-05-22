ABD’de mortgage faizleri düşmeye devam etti

"7 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ"

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, 30 yıl vadeli mortgage oranının art arda üçüncü haftada da düşerek 7 haftanın en düşük seviyesine gerilediğini bildirdi.

Potansiyel konut alıcıların hala sınırlı satış stokları ve yüksek liste fiyatlarıyla karşı karşıya kaldığına işaret eden Kan, bu nedenle oranlardaki son azalışa rağmen, satın alma faaliyetinin bir yıl öncesine göre yüzde 11 düşük olduğunu kaydetti.