ABD Çin ile mücadelesinde Avrupa’nın desteğini istiyor

ÇİN ŞOKUNU ENGELLEMESİNE YARDIMCI OLMAK İÇİN AVRUPA'YA BAKIYOR

Çin'in aşırı yeşil enerji teknolojisi üretimi son aylarda Atlantik ötesi bir endişe kaynağı haline geldi. Başkan Biden'ın yönetimindeki yetkililer, temiz enerji ve diğer yeni nesil teknolojilerin yerli üretimini finanse etme çabalarının, hızla çelik, elektrikli araba ve güneş panelleri üreten Çin tarafından baltalanacağından giderek daha fazla endişe duymaya başladılar.

Biden yönetimi şimdi, gelişmiş dünyanın 2000'li yılların başında yaşanan ve ucuz mallar karşılığında üretimin yok olmasına neden olan Çin şokunu engellemesine yardımcı olmak için Avrupa'ya bakıyor.

ABD, birleşik bir cephenin Çin'i, en büyük ticaret ortaklarının Çin elektrikli araçlarının, bataryalarının ve panellerinin Batı pazarlarına hakim olmasını engelleyecek ticari engeller koymaya hazır olduğuna ikna edeceğini umuyor.

Yellen yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin karşıtı bir politika yürütmeye çalışmadığını vurguladı ancak Çin'in eylemlerinin küresel ekonomi için koordineli bir yanıt gerektiren bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Çin'in temiz enerji teknolojisi ve diğer sektörlere hakim olma çabasına işaret ederek, bu hırsın "gelişmekte olan piyasalar da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin büyümelerine güç verebilecek endüstrileri kurmalarını da engelleyebileceğini" söyledi.