Fed üyesi Waller: Son enflasyon verileri güven verici

Fed Guvernörü Christopher Waller, son enflasyon verilerinin "güven verici" olduğunu ve Fed'in politika faizinin uygun şekilde belirlendiğini söyleyerek faizlerin yeniden artmasına gerek olmadığını belirtti.

Ekonomiye ilişkin daha yeni verilerin kısıtlayıcı para politikasının toplam talebi soğutmaya yardımcı olduğunu gösterdiğini belirten Waller, "Nisan ayı enflasyon verileri %2'ye doğru ilerlemenin arttığını gösteriyor" dedi.

Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü'ne için hazırlanan konuşmasında Waller, "Merkez bankacıları asla asla dememeli, ancak veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizindeki daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Waller, FOMC'a atıfta bulunarak, "Ekonomi şu anda Komite'nin beklediğine yaklaşıyor gibi görünüyor" dedi.