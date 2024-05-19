Milli uyanışın 105. yılı coşkuyla kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105. yıl dönümü olan 19 Mayıs 1919, Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. 19 Mayıs coşkusu bu yıl ilk kez kent meydanlarında eş zamanlı "Gençlik ve Spor Festivalleri"yle daha da artacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonunda "Türkiye'nin Gücü; Gençliği" mottosuyla 81 ilde düzenlenecek festivallerde her yaştan vatandaşın gençlik ve spor faaliyetleriyle buluşması sağlanacak.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS MESAJI
Samsun'da yanan istiklal meşalesinin, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu'ya yayıldığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını bir kez daha saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.
19 MAYIS COŞKUSU TÜRKİYE'Yİ SARDI
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi gençler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un davetlisi olarak Meclis'te ağırlandı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tören Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, gençleri demokrasinin kalbi, milli iradenin tecelligâhı Gazi Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Kurtulmuş, farklı milli mücadele unsurlarının tek çatı altında birleştirilmesiyle ülkenin milli kurtuluş mücadelesinin başladığını, "Ya Allah" diyerek yeniden ayağa kalkan milletin genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduğunu belirtti.
SIRADAN BİR GÜN DEĞİL
TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "19 Mayıs, bizim milli tarihimizin sıradan sayfalarından birisi değildir. Fevkalade önemli bir dönüm noktasının başlangıcıdır. Bir kararlılığın, azmin, istikametin ve inancın müşahhas halidir. Dolayısıyla bu dönemdeki en önemli hususlardan birisi, bu söylediğim kelimelerin içerisinde gizlidir. İnanç, azim ve direnç."
EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ GENÇLER
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Meclis'in milli iradenin tecelligâhı olduğunu belirtti. Bakan Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "Bizim en büyük gücümüz, gençlerimiz, insan kaynağımız. Bunun sonuçlarını TEKNOFEST'lerle, yatırımlarla, gençlerimizin aktif olarak sahada olmalarıyla görmekteyiz. Güçlü bir Türkiye var, güçlü bir Türkiye'nin ayak sesleri var" diye konuştu. Adana'da etkinlikler kapsamında öğrenciler 100 metre uzunluğundaki bayrağı açarak yürüdü.
SAMSUN'DAN GELEN BAYRAK
Atatürk'ün Samsun'a çıkışı SAMKON'un (Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu) katılımıyla birlikte, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde genç doktor ve hemşirelere sunulan "Bayrak ve Toprak" teslim töreniyle kutlandı. Başhekim Dr. Sedat Azak, "Atamızın izindeyiz ve daima öyle kalacağız" dedi.
GENÇLER TBMM'DE AĞIRLANDI
TBMM Başkanı Kurtulmuş'un davetlisi olarak gelen gençler milli iradenin tecelligâhı olan Meclis binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kurtulmuş, 81 il, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Azerbaycan'dan gelen gençleri ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.
TCG ZIPKIN HALKA AÇILDI
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde savaş gemisi TCG Zıpkın hücumbotu vatandaşların ziyaretine açıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı kılıç sınıfı TCG Zıpkın, Marmaris Cruise Port Büyük İskele'ye demirledi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde vatandaşların yanı sıra öğrencilerin de gruplar halinde gemiyi ziyaret edeceği öğrenildi. Askeri gemi 10.00-17.00 saatlerinde üç gün boyunca ziyarete açık kalacak. Ziyaretlerden sonra hücumbot limandan ayrılacak.
TÜRK YILDIZLARI GÖZ DOLDURDU
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun'da prova uçuşu gerçekleştirdi.
19 Mayıs coşkusu birçok kurum, STK ve grubun düzenlediği özel etkinliklerle dün başladı. İşte yurt genelinden notlar:
"YARIN KAAN'LARI, KIZILELMA'LARI SİZ UÇURACAKSINIZ"
Amasya Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda pilotlar 19 Mayıs'ı gençlerle kutladı. Savaş uçakları ve helikopterin önünde pilotlarla birlikte Türk bayrağı ile Atatürk posteri açan gençler, bayram sevinci yaşadı. Savaş uçakları ve helikopterlerin kullanıldığı nefes kesen tatbikatlara katılan genç misafirlerine seslenen cesur pilotlar, "Bugün F-16'ları biz uçuruyoruz. Yarın Kaan'ları, Kızılelma'ları siz uçuracaksınız" dedi.
ŞEHİTLER İÇİN SAYGI DURUŞU
Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde "Milli Mücadele'nin İlk Adımı 19 Mayıs 1919" konulu konferans düzenlendi. Konfreransta '19 Mayıs' belgeselinin gösterimi yapıldı, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde Atatürk'ün Samsun'a çıkışı temsili olarak canlandırıldı. Atatürk İlkokulu'nda okuyan 3. sınıf öğrencisi Umut Muhammed Polat'ın (9), Atatürk'ü sembolik olarak canlandırdığı etkinlikte, Bandırma Vapuru Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde tur attıktan sonra Hasankeyf Limanı'na demirledi.
Erzurum'da 50 dağcı Palandöken Kaymakamlığı, Yeşilay ve Alpin Doğa Sporları Kulübü'nce düzenlenen etkinlik kapsamında Palandöken'de sultan sekisine zirve tırmanışı yapıldı.