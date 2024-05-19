Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"İSTİKLAL VE İSTİKBAL RUHUNUN KIVILCIMI"

"Aziz Milletim, Sevgili Gençler,

Samsun'da bundan tam 105 yıl önce başlayan ve Millî Mücadelemizi zaferle taçlandıran 19 Mayıs 1919, güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarihtir.

Bu tarih, milletimizin düşman işgaline karşı ülkemizin her köşesinden yükselen istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur.

"BU MİLLETİN EN BÜYÜK VARLIĞI, EN BÜYÜK SERMAYESİDİR"

Milletimizin esarete karşı direnişini ortaya koyarak topyekûn bir varoluş mücadelesini başlattığı bu sürecin devamında ya istiklal ya ölüm nidalarıyla vücut bulan varlık-yokluk mücadelesi başlamıştır.

Samsun'da yanan istiklal meşalesi, Amasya, Erzurum, Sivas ve ardından Ankara ile tüm Anadolu'ya yayılmıştır.

19 Mayıs ruhu, bu milletin en büyük varlığı, en büyük sermayesidir. Zorluklara karşı durmanın, azimle, inançla, kararlılıkla hep beraber mücadele etmenin anlamı bu ruhta gizlidir.