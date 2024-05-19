Bakan Bayraktar’dan petrol ve doğal gaz açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlerle petrol üretiminin devam ettiği Şırnak Gabar Dağı'nı ziyaret etti. Bakan Bayraktar, Gabar'daki petrol üretimine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

'GABAR'DA GÜNLÜK ÜRETİM HAZİRAN AYINDA 50 BİN VARİLE ULAŞACAK'

Gabar'da 4 bölgede 37 kuyuda 42 bin 500 varil üretim yaptıklarını belirten Bakan Bayraktar, 2016 yılında stratejiyi değiştirip yeni hedef koymadan önce TPAO'nun ülke genelindeki petrol üretiminin 37 bin 500 varil olduğunu aktardı.

"Nihai hedefimiz yıl sonunda 4 bölgede 100 bin varile ulaşmak" diyen Bayraktar, ana hedeflerinin 50 bin varil olduğunu ve Haziran ayında bu rakama ulaşılacağını belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN KALİTELİ PETROLÜ GABAR'DA ÜRETİLİYOR

Bakan Bayraktar, Gabar sahasında hedef bölge sayısının 14 olduğunu; 4'ünde üretim yapıldığını 10'ununda da sondaj yapıldığını belirterek, istenilen netice alındığında Türkiye'nin petroldeki makus tarihinin kırılarak ülke ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

4 bin 500 metre derinlikteki Şehit Teğmen Akdeniz Sahası'nda 42-43 API de en üst düzey kalitede petrol üretildiğini aktaran Bayraktar, Gabar'ın genelinde 38 API de Türkiye'nin en kaliteli petrolünü ürettiklerini belirtti.

Her gün Gabar'da 225 tankerin petrol taşıdığını, rakamlar arttıkça da boru hatlarıyla bu işlemi yapacaklarını söyleyen Bayraktar, bu konuda da yıl sonunda tamamlamayı hedefledikleri bir çalışmaları olduğunu bildirdi.

"2750 ARKADAŞIMIZ PETROL OPERASYONLARINDA GÖREV YAPIYOR"

Gabar'ın Türkiye'nin petrol başkenti olacağı inancında olduklarını belirten Bakan Bayraktar, "Muazzam bir operasyon yürütülüyor bu dağlarda. Yaklaşık 350 kilometre beton yol yaptık. Büyük makinaların buraya kurulmasında, her kulenin başında çalışanlarımız var. 2750 arkadaşımız petrol operasyonlarında görev yapıyor. Petrolün tankerlerle taşınması ayrı bir iş alanı. Bu bölge ayrı bir iş sahası oluşturuyor. Dışarı göç arayışına girmemesine vesile olacak bir iş sahası var" dedi.

"225 TANKER PETROLÜ BURADAN TAŞIYOR"

Yaklaşık 100 bin varillik petrolü 37 kilometrelik boru hattıyla taşımak istediklerini ifade eden Bakan Bayraktar, "Hakkari, Şırnak, Siirt, Van beklentilerimiz olduğu yerlerden. Karlı yollar temizleniyor ve iş makinelerimizi oraya götüreceğiz. Coğrafyada büyük zorluklarla mücadele ediyoruz. Başarı geldikçe bizim ümidimiz daha da artıyor. Bu petrolü insanımıza sunmak istiyoruz. Kendi mühendislerimizle bunları başaracağız." dedi.

"35 bin varilden bugün Türkiye'nin 105 bin varile geldiği bir nokta var. Yaklaşık 3 kat büyüme kaydettik" diyen Bayraktar, Türkiye'nin günlük petrol ihtiyacının 1 milyon varil olduğunu; bugün bunun yüzde 10'unu kendi imkanlarıyla karşılar hale geldiğini söyledi.

HEYECANLANDIRAN PETROL VE DOĞAL GAZ AÇIKLAMASI

Sakarya Gaz Sahası'nda 23 Mayıs'ta yeni bir kuyunun sondajına başlanılacağını ve Haziran ayı içinde neticesini alacaklarını açıklayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sahanın kuzey batısından da ümitli olduklarını ve petrol emaresi olduğunu düşündükleri bir sondaj daha yapmayı planladıklarını bildirdi.

Türkiye'nin 50 milyar metreküp üzerinde doğalgaz tüketimi olduğunu aktaran Bayraktar, "Pandeminin tam ortasında, ulaştırmanın durduğu bir dönemde biz keşif yaptık. Kiralık ekipmanlarla bunları yapmak zor. Kendi gemilerimizle sondaj ve keşif çalışmalarını yapmak daha kolay. Biz durmadık ve yola devam ettik. Akdeniz'de 11 kuyu kazdık ancak ekonomik bir keşif yapamadık. Ancak bu yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Biz faaliyetlerimize devam edeceğiz. Denizlerdeki birinci önceliğimiz Karadeniz'de yeni saha aramak ve mevcut keşiflerde sondajı artırmak istiyoruz." dedi.

Bakan Bayraktar açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

2010 yılında Rusya ile yaptığımız anlaşmayı hayata geçiriyoruz. Akkuyu'da dünyanın en büyük nükleer santrali var. Oradan elektrik üretmeye başladığımızda Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karbonsuz elektrikten oluşacak. 30 bin kişi sahada çalışma yapıyor orada. Hedefimiz en kısa zamanda ilk reaktörden elektrik üretmek.

Nükleer santrale hem Türkiye'nin hem de dünyanın ihtiyacı var. İklim değişikliğiyle mücadelede nükleere ihtiyacımız var. Sadece Akkuyu değil, Sinop, Trakya buralarda nükleer çalışma yapmak istiyoruz. 2050 yılında 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olmak istiyoruz.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi bizim kaliteli şekilde, yerli kaynaklarımızı kullanarak devreye almamız gerekiyor. İthal doğalgaz ve petrolü farklı ülkelerden almamız gerekiyor. Azerbaycan doğalgazı Türkiye'ye 2 ayrı hattan geliyordu. Şimdi 3. hat da gelecek. Önümüzdeki yıl kış gelmeden Nahcivan, Türkiye üzerinden gelecek hatla doğalgaza kavuşabilmiş olacak.

Türkiye olarak ticari ve hukuki altyapımız, çok iyi çalışan bir enerji borsamız var. Bulgaristan, Macaristan ve Romanya'ya gaz satışı yapıyoruz. Yer altı depolarımızı 12 milyar metreküpe çıkarmak istiyoruz. Kullandığımız gazın yüzde 25'ini depolamış olabiliyoruz. Doğalgaz ticaret merkezi olmayı hedefliyoruz.

Yerli ve yenilenebilir enerjide yüzde 65'ini yerli kaynaklardan karşılayabiliyoruz. Rüzgar ve güneş çok gelişen bir alan. 12 bin megavar rüzgar gücü var. Ülkemiz güneş ve rüzgar açısından çok zengin. Hedefimiz ilave 5 bin megavat eklemek istiyoruz. Denizde rüzgar enerjisini devreye almak istiyoruz. Özel sektör bu elindeki kapasiteyi devreye alması lazım. Yatırımcıların bunları bir an önce devreye alması gerekiyor. İzin süreçlerini hızlandıracağız, Meclis'te de bunun görüşmelerini gerçekleştiriyoruz.