Rekabet Kurulu’ndan Google’a rekor ceza

Kurul ayrıca Google'a, ihlalin giderilmesi ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu kapsamda Google'ın, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu doğrultuda Google, "yerel arama hizmetleri" pazarında Kurul tarafından işaret edilen endişeleri bertaaraf etmek için yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sunmuştur. Akabinde Kurulun 21.03.2024 tarihli toplantısında, GOOGLE tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmaya alınması ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verilmiştir. Google tarafından söz konusu tedbirlerin, 15.04.2024 tarihi itibarıyla tamamen piyasaya sürüldüğü ifade edilmiştir.

Ancak Google'ın "yerel arama hizmetleri" bakımından uygulanmaya alınmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla Google'ın "yerel arama hizmetlerine" ilişkin Kurul tarafından getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Kurulun 09.05.2024 tarihli toplantısında; Google'ın 08.04.2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı Kurul kararında hükme bağlanan, "Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google'ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına" şeklindeki yükümlülüğü otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmetleri bakımından yerine getirmediğine ve bu nedenle 4054 sayılı Kanun'un 17. maddesi kapsamında Google'a 15.04.2024 tarihi itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine geirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."